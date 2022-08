Eccedenze cibo dai mercati di Torino, recupero prosegue

Proseguono in agosto le attività di recupero degli alimenti nei mercati di Torino ad opera delle Sentinelle Salvacibo, dell'associazione Eco dalle Città. L'iniziativa, realizzata nell'ambito del progetto RePoPP, sostenuto da Città di Torino, Amiat-Gruppo Iren ed Eco dalle Città, ha il duplice obiettivo di sostenere le persone in difficoltà in un periodo dell'anno in cui diminuiscono le attività di assistenza, e di continuare nell'azione di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari nei mercati cittadini. Il calendario delle distribuzioni si sviluppa lungo tutta la settimana, e coinvolge da lunedì a venerdì diversi punti della metropoli tra cui Porta Palazzo, Borgo Vittoria, il Mercato Centrale, piazza Foroni e Santa Rita. Sabato è previsto il "Sabato salvacibo", che arriva a coprire una dozzina di aree sparse su tutto il territorio cittadino e oltre. Il calendario è disponibile sui canali social delle Sentinelle Salvacibo. "La distribuzione è aperta a tutti i cittadini - riferiscono gli organizzatori -, e permetterà di salvare tonnellate di cibo, e di aiutare chi rimane in città in un periodo così difficile".