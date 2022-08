Truffa all'Ue su vendita ovini, quattro denunciati a Torino

Ovini venduti e ricomprati in maniera fittizia al solo scopo di carpire indebitamente i contributi comunitari legati alla politica agricola comune (Fondo europeo agricolo di garanzia). Questo il meccanismo scoperto dai carabinieri forestali, nel Torinese, con il coordinamento dell'ufficio di Torino della procura europea. Quattro persone, legate ad altrettante aziende agricole di Piemonte e Valle d'Aosta, sono state denunciate per truffa. L'indagine è iniziata nell'estate del 2021 dopo una verifica in un allevamento di ovicaprini nella bassa Valle di Susa: mancavano più di trecento capi che dovevano essere presenti in azienda perché registrati nella banca dati zootecnica. I carabinieri del gruppo forestale ha scoperto che il bestiame veniva stato ceduto a tempo determinato ad altre società e poi riacquistato nel corso della medesima stagione. In questo modo, secondo gli inquirenti, passavano da un'azienda all'altra solo per il periodo necessario ad attestare la presenza al pascolo e ottenere il relativo premio dall'Ue. Sono stati eseguiti sequestri preventivi per oltre 160 mila euro sui conti degli indagati e sono stati bloccati i titoli che danno diritto al pagamento diretto nella disponibilità delle società agricole coinvolte.