Scomparso da giorni, anziano trovato morto in fondo scarpata

Un uomo di 85 anni è stato trovato senza vita in fondo a una scarpata, a poche centinaia di metri da una casa a Dernice (Alessandria), nel Tortonese, dove abitava con la sorella. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti. Secondo le prime informazioni potrebbe essersi trattato di un malore o di una caduta accidentale. Il decesso dovrebbe risalire a 2 o 3 giorni fa. L'anziano era stato visto l'ultima volta in paese il 5 agosto, ma le ricerche sono scattate soltanto nella serata di ieri dopo la segnalazione dei vicini preoccupati di non avere più sue notizie; la sorella, probabilmente per motivi legati al suo stato di salute, non sarebbe stata molto collaborativa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Alessandria con personale dell’Unità di Comando Locale e del distaccamento di Tortona (uno di loro residente in paese), il sindaco Carlo Buscaglia, il vice Lorenzo Tarditi e alcuni volontari: è stato un operatore della Croce Rossa, verso mezzanotte e mezza, a ritrovare il corpo.