Elezioni: Piemonte, da ex M5s sostengno a Unione popolare

Quattro ex esponenti del Movimento 5 Stelle a Torino si dichiarano a sostegno dell'Unione popolare in vista delle prossime elezioni. Sono Francesca Frediani, consigliere regionale (M40), l'ex parlamentare Marco Scibona, l'ex consigliere comunale Damiano Carretto (M40), l'ex consigliere regionale Gianpaolo Andrissi. Scibona e Carretto si candideranno come indipendenti. In un comunicato congiunto, i quattro spiegano che il progetto di Unione Popolare, "è l'unico nel quale riteniamo sia ancora possibile portare avanti le battaglie che abbiamo sostenuto in questi anni, come la lotta in difesa dell'ambiente e contro lo spreco delle grandi opere inutili come il Tav, tema scomparso dall'agenda di tutti i partiti". "In Unione Popolare - aggiungono - convergono più simboli e più forze civiche perché si tratta di un accordo tra diverse anime che conservano, però, la loro identità e la loro coerenza. Una condizione ben diversa rispetto all'incredibile accozzaglia in cui sono finiti Sinistra Italiana e i Verdi: noi continuiamo a seguire i principi che ci hanno spinto ad attivarci nel M5S, la nostra ex casa ormai distrutta".