Uncem: in arrivo fondi per nuovi posti asili nido

"Ringraziamo la ministra Carfagna e il dipartimento della Coesione per i chiarimenti sull'utilizzo dei fondi per gli asili nido del territorio italiano: grazie a questo stanziamento, i Comuni potranno potenziare numerosi servizi". Lo dichiara Marco Bussone, presidente di Uncem (Unione nazionale Comuni comunità enti montani) sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale con le risorse per l'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, allo scopo di raggiungere il livello minimo essenziale delle prestazioni. Il decreto assegna a 4.974 Comuni risorse complessive per 120 milioni di euro, che potranno essere utilizzate per attivare nuovi posti in asili nido, così da consentire la frequenza a 15.639 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Uncem aveva chiesto chiarimenti sull'utilizzo da parte dei Comuni che non hanno asilo nido. "Grazie ai fondi - proseguono da Uncem - i Comuni potranno ampliare la disponibilita' del servizio negli asili nido comunali, ricorrere a convenzioni con gli asili nido privati, trasferire le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con Comuni vicini che svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti. O ancora trasferire le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido sul territorio".