Cantieri di lavoro over 58, da Regione Piemonte 1 mln per 44 progetti

Dalla Regione sono in arrivo nuove risorse per i Comuni piemontesi che hanno partecipato in primavera al bando dei "Cantieri di lavoro over 58". E' stato approvato il nuovo finanziamento delle progettualità ammesse in graduatoria, che vedranno coinvolti 155 lavoratori in difficolta' e con un'anzianità contributiva non sufficiente per il pensionamento. Le attività consistono nella manutenzione di aree pubbliche o servizi di pubblica utilità. Sono 44 i progetti finanziati con questo ulteriore stanziamento di poco più di un milione di euro, che va ad aggiungersi ai 35, già ammessi e finanziati in precedenza. Per la provincia di Cuneo sono stati finanziati 2 progetti per 6 persone, per le province di Asti e Alessandria 7 progetti per 32 persone, per Biella, Novara, Vco e Vercelli 8 progetti per 15 lavoratori, per la Città Metropolitana di Torino 27 progetti in cui opereranno 102 lavoratori. "Questa - sottolinea l'assessora regionale al Lavoro, Elena Chiorino - è una preziosa opportunità di lavoro, un provvedimento concreto che va nella direzione opposta all'assistenzialismo. Questa misura è concepita per ridurre il disagio di persone prive di ammortizzatori sociali, che hanno ridotte se non inesistenti opportunità di reinserirsi nel mercato del lavoro".