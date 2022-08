Carceri: Radicali e Ass. Pannella, difficile gestione Torino

"Il carcere delle Vallette di Torino ha una capienza di 1.062 detenuti a fronte di un sovraffollamento che spesso raggiunge cifre di circa 1.400 detenuti. È inoltre considerato dal Dap il primo per difficoltà gestionale in Italia". È quanto riferisce una delegazione del Partito radicale e dell'Associazione Marco Pannella, che ha fatto visita al carcere Lo Russo e Cutugno, composta dall'avvocato Gianluca Pescatori, da Maria Anna Ferrara e Patrizia Corona. "L'Istituto - aggiungono - presenta diverse problematiche a livello strutturale, più volte evidenziate nelle Relazioni dei Garanti dei detenuti comunale, regionale e nazionale, nonché dagli organi indipendenti che periodicamente visitano l'Istituto e recentemente è stato chiuso il reparto psichiatrico, dove le condizioni di detenzioni erano spaventose". Le visite in carcere vengono dunque promosse dal Partito radicale, come ogni anno, anche in Piemonte in occasione del Ferragosto. Una seconda visita è in programma poi il 13 agosto nel carcere di Asti, da parte di una delegazione che sarà composta da Daniele Robotti, tesoriere dell'Associazione Marco Pannella di Torino, Paolo Giargia e Daniele Iglina.