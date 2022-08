Torino: biblioteca di Palazzo Cisterna si presenta in arabo

La biblioteca di Palazzo Cisterna, sede aulica della Città metropolitana di Torino, “parla” anche arabo. È infatti questa l'ultima lingua, dopo inglese, francese e spagnolo, in cui è stata tradotta sul sito dell'ente di area vasta la presentazione della Biblioteca di storia e cultura del Piemonte intitolata a Giuseppe Grosso. Grazie all'opera di traduzione svolta dai bibliotecari e dai volontari del servizio civile, l'immenso patrimonio culturale della Biblioteca di Palazzo Cisterna, che raccoglie incunaboli, fondi, volumi digitalizzati e molto altro, è accessibile anche al pubblico straniero. Oltre alla presentazione, infatti, sono già consultabili in quattro lingue le pagine web dedicate agli 11 incunaboli, alle 200 cinquecentine e alle 1.100 seicentine, nonché i 21 capitoli della sezione 'Spigolando in biblioteca' e l'intera voce 'Opere in digitale' che accoglie tutti i link alle copie digitali dei testi presenti nel catalogo della biblioteca. È inoltre in fase di pubblicazione la traduzione delle pagine relative ai 50 archivi storici.