Ferragosto: Sitaf, possibili code per cantieri sull'A32

Rallentamenti e code sull'autostrada Torino-Bardonecchia potrebbero formarsi nella giornata di Ferragosto a causa dei cantieri in galleria e dell'elevato traffico di ritorno dalle località turistiche montane. La fascia oraria interessata è quella dalle 14 alle 21 con la maggiore criticità fra le 16 e le 20. Lo comunica la Sitaf, che consiglia di prendere visione delle informazioni divulgate con i Pannelli a messaggio variabile (Pmv) e a contattare il numero verde 800.840.708. La società annuncia che per evitare la formazione di code nelle gallerie "riteniamo necessario rallentare i veicoli al pedaggio di Salbertrand in direzione Torino, con l temporanea chiusura di qualche pista automatica Telepass". "Inoltre - aggiunge - al fine di agevolare il traffico in direzione Torino, nella tratta Susa-Chianocco, se le condizioni reali lo dovessero necessitare, nella fascia di maggiore criticità verrà effettuata una movimentazione delle barriere spartitraffico, in modo da garantire due corsie di marcia".