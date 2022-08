Consiglio regionale Piemonte: Riva Vercellotti (FdI), record presenze

"Ho solo svolto con diligenza e onore, come recita la Costituzione, il compito affidatomi dai cittadini, cosciente del fatto che serve non solo la presenza, ma anche la qualità della presenza". Così il consigliere regionale di FdI, Carlo Riva Vercellotti, sull'analisi dei dati relativi all’attività dei consiglieri regionali del Piemonte nei primi tre anni dell'attuale legislatura. Riva, in una nota, afferma che su 1.078 tra riunioni di Consiglio e Commissioni permanenti, è stato presente 835 volte (80%), e questo fa sì che si posizioni al secondo posto per partecipazioni tra i 50 consiglieri di Palazzo Lascaris. "La presenza da sola non basta - precisa Riva Vercellotti -; serve serietà, responsabilità, così anche svolgere un ruolo attivo e costruttivo".