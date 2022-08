Evangelici: assemblea-sinodo dal 20 al 23 agosto

La V sessione congiunta dell'Assemblea generale dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (Ucebi) e del Sinodo delle chiese valdesi e metodiste, detta "Assemblea-Sinodo", si svolgerà dal 20 al 23 agosto 2022. Sede di questa sessione, Torre Pellice, in provincia di Torino. Circa 200 delegati e ospiti da tutta Italia sono attesi nelle Valli valdesi. In programma, come di consueto, una serie di appuntamenti e la serata pubblica. Quest'ultima si terrà lunedì 22 agosto alle 20.45 nel tempio di Torre Pellice, con titolo "Pace e pacifismi in dialogo". "L'Assemblea-Sinodo si inserisce in un lungo cammino di collaborazione e comunione - riferisce l'agenzia Nev - tra le chiese battiste, metodiste e valdesi. Sul tavolo della discussione molti argomenti di attualità: l'impegno delle chiese nella società contemporanea, le risposte ai conflitti in corso, la fede, il dialogo (non solo ecumenico). L'Assemblea-Sinodo definirà alcune linee comuni per il futuro, anche alla luce dei prossimi, rilevanti, appuntamenti nazionali e internazionali. Fra questi, l'imminente Assemblea generale del Consiglio ecumenico delle chiese (Cec), che inizierà a fine agosto a Karlsruhe, dove saranno presenti diverse rappresentanze delle chiese protestanti italiane. Dal 23 al 26 agosto, il Sinodo delle chiese metodiste e valdesi proseguirà i suoi lavori in sessione autonoma".