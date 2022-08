Criminalità: rapina in piazza San Carlo a Torino, 2 fermi

Due uomini di origini marocchine sono stati arrestati a Torino dalla polizia con l'accusa di avere rapinato un ragazzo in piazza San Carlo. Hanno 25 e 28 anni. E' successo nei giorni scorsi. La vittima aveva richiamato l'attenzione di una volante di passaggio raccontando di essere stato aggredito da tre persone e indicando due dei presunti responsabili, che ancora si trovavano nei paraggi. I due, alla vista della pattuglia, si erano dati alla fuga ma erano stati raggiunti e bloccati in via Verdi. Uno di loro aveva con se lo zaino del ragazzo, l'altro una carta di credito e la tessera sanitaria. La refurtiva è stata restituita al proprietario.