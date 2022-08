Piero Angela: radicali, subito una via a Torino

"Ci impegneremo affinché il Consiglio Comunale di Torino dia lustro alla città tramite una via intitolata a Piero Angela e predisponga a Torino per il prossimo 10 novembre, Giornata mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo, un'edizione dedicata al noto divulgatore". E' quanto annunciano Andrea Turi, coordinatore dell'associazione radicale Adelaide Aglietta, e il consigliere comunale Silvio Viale. I due esponenti radicali, oltre ai trascorsi torinesi del giornalista, ricordano che Angela fu "grande amico di Enzo Tortora". "Era tra i pochi - osservano - che lo difendevano all'epoca del suo caso giudiziario, e fu con noi all'inaugurazione, nel settembre del 2015, della Galleria Enzo Tortora, che collega via Pietro Micca e via Santa Teresa. Tenne l'orazione ufficiale".