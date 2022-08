Elezioni: con banchetti parte campagna M5s Torino

Con i banchetti allestiti al mercato in corso Cincinnato e in via Porpora, in due zone periferiche della città, ha preso il via la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle a Torino. Presenti, fra gli altri, anche gli ex assessori Alberto Unia e Antonino Iaria, possibili candidati rispettivamente al Senato e alla Camera, che, come gli altri aspiranti candidati, sottoporranno i loro nomi alla votazione interna prevista la prossima settimana. "Con i banchetti al mercato in corso Cincinnato e in via Porpora - spiegano i 5 Stelle -, abbiamo discusso e ascoltato le persone sulle principali esigenze del momento: caro vita, bollette alle stelle, salari sempre più bassi, lavoro precario. In tanti si sono avvicinati per dare sostegno - raccontano - e chiedere con forza la difesa del Reddito di Cittadinanza e di tutti gli altri provvedimenti portati avanti in questi anni dal M5s in Parlamento".