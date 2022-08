Piero Angela: Torino, il ricordo del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Torino celebra la figura di Piero Angela, e da piu' parti arriva la richiesta di intitolare a lui un luogo della città. "Grazie - scrive su Facebook la consigliera M5s Valentina Sganga -, per averci aperto ad un mondo di scienza, cultura, storia e scoperte e perché da torinesi ci hai reso orgogliosi come pochi hanno saputo fare. E proprio per questo - aggiunge - spero che la tua Torino ti renda presto onore con una via o uno spazio intitolato alla tua memoria e appena riprenderà l'attività del Consiglio lo proporrò". Stesso impegno preso dal vice capogruppo di Torino Bellissima, Pino Iannò, che ricorda Angela come "un torinese che ci ha affascinato sin da piccoli per i suoi documentari spiegati con parole semplici e con il suo modo garbato che ci ha fatto incuriosire. Per la mia generazione - prosegue - è stato un privilegio conoscere e amare la scienza, la cultura, l'arte e la bellezza in generale attraverso le sue parole e sarà mia cura far sì che gli sia intitolata appena possibile una via di Torino, per rendere omaggio a un grande torinese". A ricordarlo su Facebook anche la consigliera Pd e vicepresidente della Sala Rossa, Ludovica Cioria. "Per la mia generazione, 'l'ho visto a Super Quark' era una garanzia di verità, di qualità, di affidabilità - scrive -. Questo è stato Piero Angela per tutte e tutti noi, il più grande ambasciatore del vero, del bello e dell'infinita meraviglia che accompagna il sapere. Grazie per sempre".