Incendi in casa, due interventi nel Vco

Due interventi dei vigili del fuoco nel Vco per dei principi di incendio in abitazione. Alle 9,30 una squadra del distaccamento volontari di Villadossola e cinque unità operative di Domodossola, con l'impiego di due automezzi, hanno domato le fiamme che si erano propagate in una casa di Beura-Cardezza abitata da una donna che è stata messa in salvo dai vicini e, in seguito, portata al pronto soccorso di Domodossola per accertamenti. All'origine dell'incendio vi sarebbe un problema a una stufetta elettrica. Qualche ora, a Varzo, prima una squadra da Domodossola, insieme a volontari del posto e di Villadossola, sono intervenuti per l'incendio in un appartamento in quel momento vuoto. A lanciare l'allarme era stata una vicina che aveva udito un boato. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Per mettere in sicurezza i locali, dichiarati non agibili, sono state necessarie circa tre ore di lavoro. Le cause paiono riconducibili a un guasto elettrico dovuto al malfunzionamento di un elettrodomestico.