Elezioni: M5s pubblica programma, "Dalla parte giusta"

"Dalla parte giusta, cuore e coraggio per l'Italia di domani". E' lo slogan che accompagna il programma del M5s, depositato ieri assieme al simbolo e pubblicato sul sito del Movimento. "Il Movimento 5 Stelle - si legge nel documento di 13 pagine - è l'unica forza politica che in questa legislatura ha realizzato l'80% degli impegni presi nel 2018 con gli elettori. Grazie alle nostre riforme, rivoluzionarie e concrete, il Paese ha retto nel momento più duro dalla pandemia ed è potuto ripartire, facendo segnare una crescita record del Pil nel 2021. Da quando siamo entrati in Parlamento - prosegue - la nostra azione ha sempre seguito un'unica strada: la tutela degli interessi dei cittadini. Con il programma con cui ci presentiamo alle elezioni del prossimo 25 settembre intendiamo proseguire su questa strada e portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. A finte alleanze, matrimoni di comodo e balletti abbiamo preferito la serietà".