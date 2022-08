M5s: Appendino, gli esterni nel listino un valore aggiunto

"Penso che aprire alla società civile sia un valore aggiunto per il Movimento, non un limite: abbiamo sempre fatto della partecipazione uno dei nostri tratti identitari e anche l'indizione delle parlamentarie va in questa direzione". Risponde così Chiara Appendino - intervistata da QN - sui 18 capilista proposti dal presidente M5s Conte. L'ex sindaca di Torino assicura: "Darò tutta me stessa come sono certa che altrettanto faranno tutte le persone che non sono più in prima linea" e ritiene che mantenere la regola dei due mandati sia stata "una scelta di coerenza". E tra le priorità del M5s cita un "intervento sul cuneo fiscale con abolizione dell'Irap per aiutare le imprese in difficoltà e semplificazione fiscale, introduzione del salario minimo da 9 euro l'ora per legge e lotta al precariato per tutelare in particolare i nostri giovani. La più urgente, però, è il contenimento dell'inflazione e, quindi, dei prezzi al consumo". Da parte sua, ricorda di essere stata la prima sindaca a riconoscere attraverso trascrizione i figli delle coppie omogenitoriali e "una legge, alla quale intendo contribuire, finalmente tutelerebbe in tutta Italia i diritti di questi bambini". Sul rapporto col Pd afferma: "Manterremo gli impegni presi nei territori dove già governiamo insieme e saremo pronti a confrontarci sui temi", ma "il Pd ha rinnegato l'ottima esperienza del governo Conte 2 nel nome di una fatidica agenda Draghi rivolgendosi ai Calenda in cerca di poltrone".