Ferragosto: Lo Russo, grazie a chi lavora per la comunità

Lo skyline della città in blu su sfondo giallo, i colori di Torino. E' l'immagine scelta dal sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, per gli auguri di Ferragosto sui social. "Desidero fare i miei migliori auguri - scrive - sia a chi si è recato in località di vacanza, sia alle concittadine e ai concittadini che hanno deciso di rimanere nella nostra bella Torino. Un pensiero particolare e un grazie poi a tutte e tutti coloro che, anche in questo periodo di riposo, continuano a lavorare a servizio della comunità".