Mostre: a Camera gli scatti immortali di Doisneau

Robert Doisneau in mostra a Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino. La grande retrospettiva sul maestro francese, uno dei più importanti fotografi del Novecento, presenterà oltre 130 immagini provenienti della collezione dell'Atelier Robert Doisneau, e sara' allestita dall'11 ottobre al 14 febbraio. "A partire da una delle fotografie più conosciute al mondo, lo scatto del bacio di una giovane coppia indifferente alla folla dei passanti e al traffico della place de l'Hotel de Ville di Parigi - si legge nella presentazione dell'evento annunciato oggi - la mostra esplora l'opera di un celebre fotografo che, insieme a Henri Cartier-Bresson, è considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista francese e del fotogiornalismo di strada. Le immagini in esposizione ne testimoniano lo stile in grado di mescolare curiosità e fantasia, ma anche una libertà d'espressione che fa proprie le logiche del surrealismo reinterpretandole in chiave ironica". La mostra, curata da Gabriel Bauret, è promossa da Camera, Silvana Editoriale e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.