Tir tampona due pullman su A1, migranti ripartiti per Torino

E' un uomo di 53 anni, originario della Romania, il conducente morto alla guida del Tir che la notte scorsa ha tamponato sull'A1 presso Firenze due pullman di migranti in trasferimento da Lampedusa ai centri di accoglienza del Nord Italia. La manovra che ha portato al tamponamento è al vaglio degli accertamenti della Polstrada, tra le ipotesi non è da escludere quella del malore o di un guasto. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il Tir, posto sotto sequestro, trasportava collettame ed era partito da una località italiana. Risulta che il mezzo poteva regolarmente circolare in orario notturno. Gli immigrati coinvolti nel tamponamento sono una cinquantina, di cui circa 15 hanno subito contusioni e lievi ferite per cui sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 e dei pronto soccorso degli ospedali, poi nel corso della mattina sono stati dimessi e hanno raggiunto gli altri rimasti illesi che avevano trascorso il resto della notte allo svincolo di Firenze Nord. Quindi a fine mattinata hanno proseguito tutti il viaggio per Torino, meta programmata, dopo che la prefettura di Firenze ha reperito un altro pullman, messo a disposizione dalla società At (gruppo Ratp). Autostrade per l'Italia ha reso noto che il tratto dell'incidente, compreso tra lo svincolo di Firenze Scandicci e il bivio con l'autostrada A11 Firenze-Pisa Nord in direzione Bologna, è stato riaperto verso le ore 5. Oltre al Tir e a due pullman, risultano coinvolte sei auto.