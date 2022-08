Torinese morta in Francia, sui social cordoglio e sgomento

"Non ci voglio credere: ci mancherai, Totta". Fra dolore e sconcerto rimbalzano sui social i messaggi di cordoglio per Carlotta Grippaldi, la 27enne torinese morta sabato scorso a Briancon, in Francia, dopo essere stata colpita da una serranda staccatasi dal secondo piano di un edificio. Grippaldi, aveva studiato alla facoltà di economia e commercio dell'università di Torino e, nel 2020, aveva anche ottenuto un master in marketing, omnichannel sales & digital management. Grippaldi era anche una grande appassionata di montagna. Nel novembre del 2018 aveva conseguito nella Repubblica di San Marino il titolo professionale di maestro di sci, che nel dicembre successivo era stato riconosciuto dall'Ufficio dello sport della Presidenza dl consiglio dei ministri italiana. Nel 2019 si era iscritta all'albo della Regione Piemonte, ed esercitava l'attività nel comprensorio della Via Lattea, fra le Montagne Olimpiche Torinesi. "Con sgomento ed immensa tristezza - è il post della Snowsport Academy di San Marino - oggi la nostra accademia piange la prematura scomparsa di Carlotta Grippaldi, allieva del Corso di formazione marmolada che a seguito di un incredibile incidente è venuta a mancare nel pomeriggio di ieri. Desideriamo far giungere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia".