Ferragosto: rave nell'Alessandrino, cominciato il deflusso

E' cominciato dalle 12 di oggi il deflusso, nell'Alessandrino, dal rave di Ferragosto che si è tenuto in un'area agricolo-boschiva nel territorio di Predosa. E quanto si apprende dalla questura. La musica è stata spenta. Le forze dell'ordine stanno identificando i partecipanti in vista di una denuncia per invasione di terreni. Gli organizzatori hanno assicurato che si occuperanno della pulizia dell'area. Nella zona destinata alla musica è in corso lo smontaggio delle attrezzature. Qui, al momento, ci sono circa 500 persone. Il rave non era autorizzato. Si stima che i partecipanti siano stati all'incirca duemila.