Direzione Pd su candidature slitta alle 20

La direzione nazionale del Pd sulle candidature, inizialmente convocata per le 15. è stata riconvocata per le ore 20. Lo confermano fonti del Nazareno. Interpellate sul rinvio alle ore 20 della Direzione e sulle presunte tensioni interne relative ai posti in lista, fonti Pd rispondono: "Nessuna tensione, ma fisiologiche discussioni. Siamo un partito".