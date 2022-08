Elezioni: Fornaro capolista Pd

"Alle prossime elezioni sarò capolista alla Camera della lista Pd Italia Democratica e Progressista nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Piemonte 2 che raggruppa le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli". Ad annunciarlo, su Facebook, il deputato di LeU Federico Fornaro. "Grazie anche all'esperienza maturata negli ultimi nove anni e mezzo in Parlamento, prima al Senato e nell'ultima legislatura alla Camera come capogruppo di LIberi e Uguali - sottolinea -, cercherò di essere all'altezza di questo compito di rappresentanza democratica. Ci aspetta una campagna elettorale breve, intensa e di grande importanza per il futuro della nostra Italia, in cui sarà fondamentale l'ascolto e il confronto dialettico con le donne e gli uomini del Piemonte orientale. La nostra lista - aggiunge - è portatrice di una visione partecipata di un'Italia più giusta, più solidale, attenta all'ambiente e ai bisogni delle persone e delle imprese e soprattutto proiettata a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni. Un'Italia orgogliosa della sua storia e della sua appartenenza all'Unione Europea portatrice dei valori fondanti della libertà, dell'integrazione e della pace tra i popoli, alternativi alla visione gretta del sovranismo egoista della destra italiana".