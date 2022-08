Incendi: tre camper in fiamme nell'Alessandrino

Tre camper sono stati completamente distrutti da un incendio divampato la scorsa notte a Castelletto Monferrato (Alessandria). Un quarto è stato spostato prima di essere raggiunto dalle fiamme. Gli automezzi erano parcheggiati in un'area di sosta ed erano senza persone a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Nel corso dell'intervento le bombole di gpl dei mezzi sono state raffreddate e messe in sicurezza. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate due ore. Ancora sconosciute le cause del rogo.