Sanità: anziana disidratata in Rsa, tre denunciati

Un'anziana lasciata senza assistenza e senza cure adeguate. Con questa accusa i carabinieri del Nas di Torino hanno denunciato il proprietario, il direttore e un'infermiera in servizio nella struttura. La vicenda è emersa nei giorni scorsi durante controlli svolti su tutto il territorio nazionale dall'Arma d'intesa con il Ministero della Salute. Nel caso torinese, l'ospite - secondo quanto verificato - aveva piaghe da decubito prolungato e sintomi di disidratazione con scompenso gliometabolico e che hanno reso necessario il ricovero in ospedale. Nel corso degli accertamenti i Nas hanno sequestrato 91 dispositivi medici (pinzette sterili, bende, siringhe monouso e cannule) scaduti di validità.

Le denunce, per la vicenda dell'anziana ospite in una Rsa trovata con i sintomi di una disidratazione, sono scattate per maltrattamenti e lesioni personali colpose in ambito sanitario. Il caso è stato segnalato dell'ospedale di Chivasso, dove la donna era stata portata. Fra il 13 e il 15 di agosto i carabinieri del Nas del comando di Torino hanno eseguito, nel territorio piemontese di competenza, una quindicina di interventi. Nel Torinese è stata chiesta la sospensione del titolo autorizzativo per una struttura che accoglieva anziani non autosufficienti (ora trasferiti in altre Rsa) senza abilitazione; in un'altra struttura sono state rilevate carenze igienico-sanitarie nei refettori. In provincia di Biella il responsabile di una Rsa è stato denunciato per la gestione irregolare dei documenti (come le cartelle cliniche) relativi ai controlli sugli ospiti; è anche stata inflitta una sanzione amministrativa per delle carenze nella registrazione dei farmaci. In una struttura del Vercellese sono stati trovati alimenti in cattivo stato di conservazione.