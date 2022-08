Maltempo, due giorni di allerta gialla per forti temporali

Allerta gialla per due giorni, oggi e domani, in Piemonte. "Oggi - sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - rovesci e temporali sulle zone montane alpine in intensificazione ed in estensione a tutta la regione, con temporali localmente forti o molto forti sulle pianure centrali e settentrionali". Domani mattina "fenomeni diffusi moderati, localmente forti; dal pomeriggio temporali forti o molto forti, in particolare sui settori a nord del Po. Venerdì rovesci residui sparsi sui settori alpini".