Carceri: Grimaldi (Luv), prediligere le pene alternative

"Credo fermamente che le pene alternative debbano essere scelte sempre al posto della detenzione, se possibile. Per i più giovani, incensurati, fragili, c’è bisogno di cura, di percorsi dedicati; la carcerazione dovrebbe essere una extrema ratio. Perché una vita appena cominciata non può finire tra quelle mura per un passo falso". Ad affermarlo, a proposito della vicenda del giovane che si è tolto la vita nel carcere di Torino, il capogruppo di Luv nel consiglio regionale del Piemonte, Marco Grimaldi. "Sono anni ormai - osserva - che visitiamo le strutture detentive piemontesi e di ragazzi e ragazze ne abbiamo visti tanti. Reclusi, magari per la prima volta, spesso con difficoltà psicologiche o psichiatriche, talvolta insieme a persone problematiche, tanti di loro non reggono la durezza del carcere. Alessandro si è tolto la vita a 25 anni, nascosto sotto le coperte con un sacchetto di plastica attorno al collo. Perché la famiglia non era stata informata di un suo precedente tentativo di suicidio? Perché ancora oggi l'assistenza psichiatrica nelle carceri non è adeguata e continuativa?".