Atc, sgomberato a Torino alloggio occupato abusivamente

Sui 28.422 appartamenti amministrati da Atc del Piemonte Centrale, 18.512 dei quali a Torino, sono 215 quelli occupati abusivamente, 205 nel capoluogo e 10 nell'area metropolitana. Nell'ultimo biennio ne sono stati liberati 72 a Torino e 3 nei comuni metropolitani. L'ultimo intervento è stato portato a termine questa mattina, con lo sgombero, da parte della polizia municipale, di un alloggio di corso Lecce 25/7, occupato da novembre da una famiglia di 7 persone. Insieme agli agenti della municipale che hanno allontanato gli occupanti, sono intervenuti i tecnici Atc per la messa in sicurezza dell'immobile con antifurto e porta blindata, per prevenire nuove intrusioni. Oltre a questo sono stati effettuati i rilievi necessari per dare il via ai lavori di riqualificazione, che cominceranno nei prossimi giorni per rendere la casa nuovamente assegnabile a una famiglia in lista d'attesa. Questa era l'ultima delle occupazioni abusive in questo complesso, 5 in totale a partire dal 2020. Per il presidente Atc Emilio Bolla si tratta di "un segnale importante, che testimonia il lavoro di contrasto alle occupazioni intrapreso da mesi dall'Agenzia insieme con tutte le istituzioni coinvolte, nell'ambito di un tavolo di monitoraggio del fenomeno istituito in Prefettura. L'intervento - sottolinea - ha messo fine ad una situazione di convivenza difficile, che gli abitanti del complesso lamentavano da tempo".