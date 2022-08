Elezioni: Montà (Pd), sostenere e difendere il progetto

"La mia formazione di arbitro di calcio mi ha insegnato che le decisioni, anche quelle che non condividi, vanno accettate e rispettate. La partita per quanto mi riguarda non è finita l'altra notte. Bisogna comunque sostenere e difendere il progetto per cui avevo dato la mia disponibilità, ovvero attenzione al territorio e capacità di portare avanti idee e valori che producano un'Italia più giusta. Non farlo sarebbe da irresponsabili e irrispettoso dei valori in cui ho sempre creduto". Così, su Facebook, il sindaco di Grugliasco, Roberto Montà, la cui candidatura col Pd, che nelle ultime settimane era indicata come una di quelle forti per il Piemonte, non si è concretizzata nella formazione delle liste. "Sicuramente - ammette - un po' di amarezza e dispiacere hanno accompagnato le prime ore, anche se ero ben consapevole che nulla fosse scontato e l'esito finale potesse non rispettare l'indicazione territoriale. Tuttavia il sentimento che respiravo negli ultimi giorni trasmetteva fiducia e l'idea che al di là dei sondaggi la partita fosse più che giocabile". Ma ora per Montà è il momento di 'lavorare per la squadra' e di "non far prevalere l'io sul noi. Bisogna andare avanti - sottolinea - prendendo il buono e il bello di tanta fiducia, stima e affetto, sapendo che penso di poter avere altre occasioni per mettere a disposizione esperienza, competenze e conoscenze acquisite in anni di lavoro. Forse non era destino - conclude - o forse il destino di tanti 'io' ha prevalso su quello del territorio. Ora però è tempo di voltare pagina con determinazione, coerenza, spirito di servizio".