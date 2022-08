Sicurezza: controlli Polfer in Piemonte e Valle d'Aosta

Due denunce, 4 sanzioni amministrative e 7 multe per violazione del codice della strada, 783 persone controllate, 97 operatori impegnati in 23 stazioni ferroviarie, 153 treni in transito presenziati. Sono i numeri della parte piemontese valdostana di “Rail safe day”, una giornata di controlli straordinari effettuata il 16 agosto scorso su scala nazionale dalla polizia ferroviaria. Alla stazione di Porta Nuova, a Torino, un italiano di 49 anni è stato denunciato per violazione al provvedimento di Daspo Urbano ed è stato multato per ubriachezza. In una zona interdetta al pubblico passaggio, è stato sorpreso un cittadino gambiano, che è stato multato per avere violato il divieto e per il possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Sempre a Torino un cittadino marocchino è stato sanzionato amministrativamente per il possesso di una modica quantità di stupefacente ed e' stato denunciato per violazione delle norme sull'immigrazione.