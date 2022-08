Asl Città di Torino colpita da attacco hacker

Attacco hacker ai danni dell'Asl Città di Torino. Lo rende noto l'azienda sanitaria che "come da linee guida sugli attacchi informatici", ha "provveduto a bloccare tutti i sistemi informatici aziendali, per effettuare le verifiche ed i monitoraggi indispensabili per mettere in sicurezza i dati e ripristinare gli applicativi aziendali cautelativamente bloccati".