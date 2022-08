Torino, due arresti delle Polizia locale per furti in centro

Due persone sono state arrestate per furto nel centro storico di Torino da una pattuglia della polizia locale. Il primo intervento è stato eseguito in via Rattazzi, dove un ventenne di origini marocchine era scappato dopo una razzia di capi di abbigliamento in un negozio di piazza Carlo Felice: gli agenti, chiamati dagli addetti alla sorveglianza, lo hanno bloccato dopo un movimentato inseguimento. Poco più tardi la medesima pattuglia ha notato - sempre in piazza Carlo Felice - un uomo accovacciato a due biciclette: con una tenaglia aveva reciso la catena che le teneva legate agli archetti in acciaio. In questo caso si tratta di un cinquantenne italiano, che è stato condannato per direttissima a quattro mesi. Per il ventenne, incensurato, la pena è di due mesi. Le biciclette sono state riconsegnate ai proprietari, turisti di nazionalità olandese.