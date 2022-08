Sicurezza: 60 nuovi carabinieri destinati all'Alessandrino

Sono 60 i carabinieri neo promossi giunti al comando provinciale di Alessandria, provenienti dalle Scuole Allievi, i reparti d'istruzione per la formazione dei futuri professionisti dell'Arma. Sono stati istruiti su un progetto formativo che, oltre a certificare le competenze tecniche acquisite, fornisce le capacità per utilizzarle al meglio, anche in situazioni critiche. I carabinieri sono stati destinati ai 5 Comandi Compagnia di Alessandria (17), Novi Ligure (14), Casale Monferrato (12), Tortona (11), Acqui Terme (6) e da qui alle rispettive stazioni dipendenti. Lo scopo è aumentare il numero dei servizi preventivi per il controllo del territorio, fornendo una pronta ed efficace risposta ai cittadini.