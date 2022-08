Rsa: Colaci (Api), no caccia alle streghe, sì al dialogo

"Siamo in piena estate, ed è ricominciata la caccia alle streghe per le strutture socio sanitarie della regione: ricordiamoci invece che le Rsa piemontesi svolgono un ruolo sociale importantissimo per la collettività e per tutto il sistema sanitario regionale". Lo afferma il presidente regionale dell'Api (Associazione piccole e medie industrie) Sanità Torino, Michele Colaci. "Non sono mancate le notizie di presunti maltrattamenti o cattiva gestione riguardanti le nostre strutture - evidenzia -, generalizzando, probabilmente arrivando a conclusioni affrettate, e certamente non relegando le questioni a casi ridottissimi, rispetto alle strutture presenti sul territorio. Le stesse strutture sono però di grande aiuto alle famiglie, soprattutto per gli ospiti non autosufficienti, che altrimenti non saprebbero come gestire il proprio caro. Sempre le Rsa accolgono pazienti provenienti dagli ospedali, per aiutare il sistema a svuotare i reparti; in Piemonte hanno dimostrato di essere assolutamente all'altezza, tralasciando gli errori fatti dalla politica negli ultimi 10 anni". "Noi siamo disponibili a sederci intorno ad un tavolo - conclude Colaci -, chiediamo però in cambio obiettività e non demolire un comparto importante per il nostro sistema".