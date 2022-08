Banche: Edoardo Fantino cittadino onorario di Cabella Ligure

Da oggi Edoardo Fantino, amministratore e direttore generale Banca Passadore, è cittadino onorario di Cabella Ligure (Alessandria), in Alta Val Borbera. La cerimonia si è tenuta nella centrale piazzetta Repetti, alla presenza del sindaco Roberta Daglio, di altri primi cittadini tra cui Marco Bucci di Genova, del presidente della Provincia Enrico Bussalino, e di altre autorità civili e militari. Il consiglio comunale ha conferito l'onorificenza a Fantino per aver contribuito alla crescita e allo sviluppo territoriale del comune, anche a livello turistico, sostenendo l'occupazione locale e dimostrando vicinanza alle aziende del territorio. "Senza dimenticare - si spiega nelle motivazioni per la cittadinanza onoraria - un curriculum vitae in cui, oltre a titoli conseguiti in una brillante carriera ai massimi vertici, è intrinseco, per tutti coloro che conoscono e stimano Fantino, l'affetto verso la nostra comunità che ha sempre considerato anche sua".