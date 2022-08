Elezioni: Torino, M5s primi alla consegna delle liste

E' il Movimento 5 Stelle il primo partito a depositare le liste dei candidati per le elezioni del 25 settembre. Al tribunale di Torino, dove oggi e domani si svolgeranno le operazioni di consegna delle liste per tutti i collegi del Piemonte, sono stati i rappresentanti pentastellati i primi a varcare la soglia, seguiti da quelli di Italexit. La prima attivista è entrata alle 6.50. "Dopo una bella prova di democrazia con le parlamentarie - sottolinea il coordinatore regionale e consigliere regionale M5s Sean Sacco, che deposita le liste - siamo al giorno ufficiale della consegna. Nei nostri candidati credo ci sia un'ottima rappresentanza territoriale, il voto ha anche premiato molte persone che si sono date da fare in questi anni". A depositare le liste per Italexit, al momento quelle per il collegio Piemonte 2, sono Alessandro Balocco, capolista alla Camera per il proporzionale Piemonte 2 e Alberto Costanzo, candidato per l'uninominale ad Alessandria.