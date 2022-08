De Magistris: Unione Popolare è pronta a correre

"Abbiamo raccolto le firme in tutta Italia, in tutti i collegi, oltre 50.000 firme in dieci giorni. Un risultato senza precedenti nella storia elettorale italiana. Unione Popolare, nata da un mese, esiste e batte il colpo della rivoluzione che avanza". Lo afferma Luigi de Magistris portavoce di Unione Popolare.