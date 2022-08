Giuntoli e giunto là

Dicono che… abbia fatto bene i calcoli Massimo Giuntoli prima di brigare per ottenere dai vertici del Terzo Polo una candidatura, quand’anche “perdente”, come quella ottenuta in zona Cesarini nel collegio uninominale della Camera di Torino. L’ex presidente dell’Ordine degli architetti subalpini è da tempo in preda alla fregola politica e dopo i vani tentativi di proporsi a centrodestra e centrosinistra quale candidato governatore e sindaco, pare intraveda nella compagine centrista la possibilità di coronare il suo sogno: correre alle regionali del 2024 per la poltrona attualmente occupata da Alberto Cirio. Stavolta riuscirà nell’impresa o resterà ancora una volta con un pugno di mosche?