Elezioni: Torino, depositate liste Unione Popolare

Arrivano alla spicciolata con trolley, borse della spesa o valigette 24 ore contenenti i faldoni con la documentazione necessaria, quella relativa ai candidati, compresa l'accettazione della candidatura, o le firme raccolte ai banchetti in queste settimane. Continua al tribunale di Torino il deposito delle liste per le elezioni politiche del 25 settembre. Dopo M5s e Italexit, sono arrivati a Palazzo di Giustizia i delegati di Unione Popolare, la formazione di Luigi de Magistris che ha come capolista lo storico ed ex candidato sindaco Angelo d'Orsi, di Italia Sovrana e Popolare di Marco Rizzo, capolista alla Camera per Piemonte 1, e i Gilet Arancioni. "Siamo cittadini che hanno deciso di fare qualcosa per questo povero Paese che è in disgrazia completa, i cittadini che si stanno ribellando", dice il segretario regionale e capolista alla Camera per Piemonte 2 P02, Attilio Zolfanelli. "Abbiamo non solo raggiunto ma doppiato il traguardo delle firme - sottolineano invece i rappresentati di Unione Popolare -, non senza difficoltà e con poco tempo a disposizione abbiamo superato per ogni collegio le 2 mila firme. Un grande successo".