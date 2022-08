Movida: Torino, polizia ferma festa al Parco della Colletta

La scorsa notte la polizia di Torino ha posto fine ad una festa improvvisata al Parco della Colletta. E' una delle attività messe in campo nell'ambito dei controlli "antimovida" del fine settimana, predisposti dal questore. I poliziotti sono arrivati nel parco cittadino alle tre, dopo la segnalazione di una festa con musica ad alto volume. Gli agenti hanno constatato la presenza di qualche centinaio di giovani intenti a ballare; la musica veniva diffusa tramite un impianto acustico alimentato da un generatore. Alla vista delle forze dell'ordine, i partecipanti hanno spento la musica ed iniziato a defluire; nel giro di un paio d'ore si sono tutti allontanati, per lo più a piedi. Durante i controlli, un locale di via Baretti è stato multato per violazione in materia di occupazione della carreggiata con dehors. Durante l'attività sono stati rinvenuti e sequestrati 12 grammi di hashish e circa 1 grammo di cocaina/crack.