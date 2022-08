TRAVAGLI DEMOCRATICI

Un partito di Letta e di governo, dopo le urne il redde rationem

Nel Pd è l'ora dell'armistizio ma la guerra interna è solo rinviata. Territori in subbuglio per le candidature, una linea politica ondivaga e confusa, alleanze contraddittorie. Insomma, dal 26 settembre inizieranno a fare la pelle al segretario

Enrico Letta sembra non imbroccarne una. L’idea di presentare la lista dei candidati proprio il giorno di Ferragosto non è sembrata propriamente una mossa molto brillante e azzeccata. Anzi, è sembrato un blitz organizzato scientificamente dal fedelissimo Marco Meloni, l’epurator del segretario.

Era ovvio e normale che l’esclusione massiccia di una gran parte dei parlamentari della corrente degli ex renziani di Base Riformista, a partire dal deputato Luca Lotti, avrebbe creato malumori. A Torino, solo per fare un esempio, pur di impedire che Mauro Laus fosse capolista è stata imposta la friulana Debora Serracchiani. Così, quasi per sfregio, giusto per far capire chi (ora) comanda. E poi i tanti casi di territori sul piede di guerra per candidature planate da Roma, di esclusioni più o meno eccellenti, di ripescaggi in extremis hanno amplificato i dissapori interni e aperto faglie difficili da ricomporre. Anche la componente dei Giovani Turchi, con l’esclusione di Giuditta Pini e Fausto Raciti, è stata ridimensionata. Sono dinamiche fisiologiche che il Pd è abituato a vivere ad ogni tornata elettorale, ma sono anche il sintomo di quel male, il correntismo, che è stato la causa delle dimissioni dell’ex segretario Nicola Zingaretti. Solo il tempo saprà dirci se, in nome del ricambio e delle epurazioni, la scelta di Letta di escludere o candidare in seggi in bilico alcuni rappresentanti di settori importanti dell’elettorato dem gli costerà la poltrona, come ormai molti vaticinano.

Ma non è tutto. Il modo in cui è stato accantonato l’alleato più corteggiato e desiderato degli ultimi due anni, il M5s, non è piaciuto a una fetta del Pd e del centrosinistra. I sondaggi evidenziano come un accordo con i Cinquestelle azzererebbe o, comunque, rimetterebbe seriamente in partita la coalizione guidata da Letta. Certo, non è facile perdonare a Giuseppe Conte la caduta del governo Draghi, ma l’aver oscillato tra la volontà di restare fedeli all’Agenda del premier uscente e la necessità di creare una coalizione di salvezza nazionale contro la destra sovranista e postfascista ha generato solo confusione. Da un lato si ripudia Conte e dall’altro, però, si accetta la presenza di Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni che è sempre stata all’opposizione e che ha votato contro l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. L’intesa, durata l’espace d’un matin con Carlo Calenda ha soltanto accresciuto questa serie di contraddizioni.

Una di queste è senza dubbio il rapporto con Giorgia Meloni con cui Enrico Letta si è confrontato ampiamente in questi ultimi mesi in svariati eventi pubblici durante i quali non ha mai esitato di elogiare il proprio avversario politico. Lo scopo era, ovviamente, delegittimare Matteo Salvini e “scegliersi” la Meloni come leader del centrodestra così da poter puntare gran parte della campagna elettorale sulla contrapposizione, a iniziare dal riesumare il fronte antifascista. Certo cavalcare la polemica sulla fiamma tricolore del simbolo di FdI non è quella che si dice una trovata geniale. Anche il video diffuso in tre lingue successivamente a quello della Meloni è stato interpretato come un andare a rimorchio dell’avversario. Così come ripetere costantemente che il Pd deve arrivare primo significa implicitamente non credere alla vittoria dell’intera coalizione e dà la sensazione di un continuo inseguimento dell’avversario. Insomma, questo primo scampolo di campagna elettorale non sembra essere iniziato sotto i migliori auspici. Alla faccia degli occhi di tigre.