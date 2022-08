Carceri: associazione Pannella aderisce a sciopero fame

L'associazione Marco Pannella di Torino aderisce allo sciopero della fame di Rita Bernardini, presidente di “Nessuno tocchi Caino”, giunto oggi al sesto giorno. È quanto si annuncia in comunicato dove si fa presente che l'iniziativa è legata alla "grave situazione in cui versano le carceri italiane nelle quali si è registrato il numero record di 53 suicidi di detenuti da inizio anno a oggi. A Torino, secondo quanto si ricava dalla nota, lo scorso 19 agosto era stato comunicato alla stessa Bernardini che alcune detenute avevano in corso uno sciopero della fame. L'associazione Marco Pannella aderisce nella forma a staffetta con sedici attivisti e militanti. "L'iniziativa - informa il comunicato - è a sostegno delle volontà manifestate dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e del Capo del Dap, Carlo Renoldi, affinché si proceda per l'immediato a ridurre la popolazione detenuta in forte sovraffollamento, con misure come la liberazione anticipata speciale. Per quel che riguarda la vita in carcere, l'iniziativa nonviolenta è a sostegno della volontà di far aumentare i contatti dei detenuti con i familiari attraverso un maggior numero di telefonate e di video chiamate e con la concessione dei trasferimenti richiesti dai detenuti per avvicinamento alla famiglia e per motivi di studio e di lavoro. Altri obiettivi più a lungo termine sono rivolti a tutte le forze politiche impegnate nella campagna elettorale affinché l'esecuzione penale e la riforma della giustizia siano nel concreto aderenti ai principi della Costituzione italiana e della Convenzione europea".