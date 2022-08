Alimenti mal conservati, sequestro per 63 kg a Torino

Pane, carne e verdure per 63 kg sono stati messi sotto sequestro dalla polizia municipale per il cattivo stato di conservazione, a Torino, nel corso di un controllo in un ristorante nella zona di piazza Baldissera. Il titolare del locale, un pakistano di 32 anni, è stato denunciato. Un secondo intervento, in un altro esercizio commerciale, in corso XI febbraio, oltre ad alimenti mal conservati e scarse condizioni igienico sanitarie, gli agenti hanno trovato un bidone con 22 kg di farina completamente invaso da parassiti. Alla denuncia si è aggiunta, in questo caso, la sanzione amministrativa per violazioni del regolamento di igiene.