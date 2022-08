Inc di Torino vince gara da 1 mld per tangenziale in Brasile

L'impresa INC SpA di Torino si è aggiudicata la gara per la progettazione, costruzione ed affidamento in concessione per 30 anni della tangenziale di Belo Horizonte (Rodoanel Metropolitano de Belo Horizinte; 70 km più potenzialmente altri 30 km), capitale dello stato di Minas Gerais. Lo rende noto la Farnesina. La gara, lanciata nel gennaio scorso dal Governo di Minas Gerais tramite la propria Segreteria Infrastrutture (Seinfra) è stata aggiudicata il 12 agosto alla Borsa di San Paolo ed è il più grande contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) mai bandito dal Minas Gerais, del valore di circa 1 miliardo di euro complessivi. La firma del contratto, vinto contro una concorrenza di altissimo livello internazionale, è prevista entro la fine del 2022.