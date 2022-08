Torino: vandalizzata la targa dedicata alle operaie di Superga

A pochi giorni dalla svastica disegnata sulla targa di Tina Anselmi, a Torino è stata imbrattata un'altra targa. Si tratta di quella dedicata alle operaie della fabbrica Superga. A denunciarlo la capogruppo del Pd in Consiglio comunale Nadia Conticelli in un post su Facebook: "Ancora uno sfregio alla memoria delle donne. La lapide dedicata alle operaie della fabbrica Superga di via Verolengo, nell'omonimo giardino, è stata oggetto di un atto vandalico, pressappoco negli stessi giorni in cui è avvenuto il ben più grave sfregio alla lapide di Tina Anselmi. Lo abbiamo verificato proprio oggi io e il collega Simone Tosto. Qualche anno fa la stessa lapide era stata imbrattata. Il riconoscimento delle battaglie delle donne fa fatica a farsi strada, nella nostra cultura più che nella memoria. Ben vengano le lapidi, ma non bastano, da settembre proporremo che il recupero delle figure femminili sia il più possibile accompagnato da percorsi partecipativi, con le scuole e con le comunità locali", conclude.