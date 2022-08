Espropri per lavori ferrovia nel Canavese, agricoltori ignari

Partono gli espropri dei terreni agricoli, a San Bernardo di Ivrea, per eliminare il passaggio a livello della ferrovia Chivasso-Aosta: le aziende agricole interessate, però, lo vengono a sapere solo dal web senza che sia stata notificata alcuna comunicazione. Lo denuncia Coldiretti Torino aggiungendo che saranno sottratti alle produzioni 15mila metri quadrati di campi. "Facciamo fatica ad accettare le modalità con cui sono stati comunicati gli espropri ai proprietari dei terreni interessati dal progetto Rfi che porterà alla soppressione del passaggio a livello e alla realizzazione della viabilità alternativa - dice Bruno Mecca Cici, presidente di Coldiretti Torino - ancora una volta è stata umiliata l'agricoltura: nessuno mette in discussione la necessità di quei lavori, chiediamo però di poter rivedere il progetto per ridurre il consumo di suolo fertile". Per gli agricoltori, ancora una volta, "si sacrifica terreno agricolo, senza prendere in considerazione modifiche progettuali che tengano conto della presenza di aree non utilizzate".