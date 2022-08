Elezioni: Serritella (Ic), sovranisti tifano per c.destra

"Depositate le liste da oggi si entra nel vivo della campagna elettorale. Mi sono candidato con Impegno Civico nel collegio plurinominale Piemonte P01 per la Camera dei deputati". Lo rende noto il deputato di Ipf Davide Serritella. "In questi anni ho lavorato con serietà e portato avanti numerose istanze mettendo sempre prima della demagogie e degli slogan gli interessi delle persone e delle categorie che ho cercato di rappresentare" scrive su Facebook Serritella, secondo cui "si possono facilmente immaginare le conseguenze preoccupanti di un eventuale governo di centrodestra che ci porterebbe indietro di cinquant'anni in tema di diritti civili e che sarebbe estremamente inaffidabile su temi seri come guerra, covid, economia, ma anche difesa della democrazia". "Sovranismi e totalitarismi - prosegue - stanno cercando di prendere il sopravvento e fanno il tifo, come abbiamo visto con le ultime dichiarazioni dalla Russia, per Meloni, Salvini e Conte che hanno buttato giù un governo ad agosto facendo un favore a chi ogni giorno uccide persone innocenti con una guerra assurda. È un momento troppo delicato per l'Italia e per il mondo e non c’è spazio per gli inaffidabili, tanto meno per una campagna elettorale fondata su vuoti slogan e individualismi".