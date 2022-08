Elezioni: Fassino, episodio vergognoso contro manifesto Meloni

"Un episodio vergognoso e infame da condannare, senza se e senza ma. La politica deve vivere di confronto e ragione, mai di violenza e sopraffazione che vanno combattute con determinazione. Solidarietà a Giorgia Meloni e a tutti coloro che subiscono aggressioni inaccettabili". Lo ha scritto su Twitter Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera e candidato nel collegio Veneto 1 per il Partito Democratico a proposito dell'azione vandalica che si è verificata ieri a Grugliasco, alle porte di Torino, con un manifesto elettorale con il volto di Giorgia Meloni girato a testa in giù con la scritta in rosso 'fasci appesi' sulla fronte.